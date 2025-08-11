Правительство утвердило план мероприятий стратегии пространственного развития России

Мишустин поручил вице-премьерам и министерствам следить за соблюдением сроков выполнения плана.

Правительство России утвердило план мероприятий стратегии пространственного развития страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Стратегия должна помогать создавать в российских регионах равные условия для самореализации граждан и высокие стандарты жизни. По словам Мишустина, план содержит около полусотни мероприятий В него включили приоритеты пространственного развития и повышение эффективности использования инфраструктуры, а также комплекс мер по совершенствованию подходов к территориальному планированию. Глава правительства поручил вице-премьерам и министерствам следить за соблюдением сроков выполнения плана.

Видео: Правительство России