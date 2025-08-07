Мишустин: Россия развивает ранее утерянные советские компетенции в станкостроении

Глава кабмина встретился с руководителем компании "Ар Си Эр" ГК "Ростар" Константином Павловым.

Москва успешно развивает те компетенции в станкостроении, которые были утеряны государством после распада Советского союза. Соответствующее заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с руководителем компании "Ар Си Эр" ГК "Ростар" Константином Павловым в Доме правительства. Глава кабинета министров добавил, что сейчас власти одобрили профильный федеральный проект, на реализацию которого выделены значительные денежные средства.

К сожалению, многие компетенции, которые так или иначе были еще в Советском Союзе, утеряны. И сегодня идет серьезное развитие. В том числе строится центр компетенций по станкоинструментальному производству. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Фото и видео: Правительство России