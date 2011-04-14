В Северной столице не выявили тяжелых реакций на вакцину от коронавируса

В пятницу, 12 марта, региональный координационный совет по противодействию распространению инфекции сообщил, что среди полностью завершивших цикл вакцинации от коронавируса нет ни одного пациента с тяжелыми реакциями.
На данный момент специалисты ввели 485,5 тысяч доз вакцины. В поликлиниках остается еще 48,7 тысяч доз препарата, его хватит примерно на 9 дней.
Напомним, глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что регион лидирует по числу новых случаев коронавируса.
Ранее мы писали, что формирование коллективного иммунитета петербуржцев от коронавируса сдвинули на август.
Фото: Piter.TV
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