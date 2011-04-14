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Башкетова: Петербург лидирует по числу случаев коронавируса
Сегодня, 20:13
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smirenny

Башкетова: Петербург лидирует по числу случаев коронавируса

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По словам специалиста, ситуация не вызывает напряжения.

В пятницу, 12 марта, глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила, что регион лидирует по числу новых случаев коронавируса среди остальных субъектов страны. Специалист успокоила: ситуация не вызывает напряжения, нет скачков и очагов. 

С января мы шли в снижении, снижение длилось до девятой недели, темпы несколько сократились, но оно более-менее удовлетворительное

Наталия Башкетова.

Так, по данным оперштаба от 12 марта, врачи зафиксировали 957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 378 тысяч человек, скончались 1 572 человека, выздоровели 326 тысяч человек.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 23 тыс. человек.

Фото: Piter.TV

Теги: башкетова наталия, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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