По предварительным данным, пострадал один человек.

На горе Казбек в Северной Осетии группа альпинистов попала под лавину. Об этом информирует пресс-служба управление МЧС по региону.

Инцидент произошел 31 августа на высоте более четырех километров. По предварительным данным, альпинисты поднимались со стороны Грузии, однако, снег сошел на людей на нейтральной территории. Возможно, все они являются гражданами Украины.

Отмечается, в результате схода лавины пострадали три человека. По данным телевизионного канала "РЕН ТВ", у одной из альпинисток выявлен перелом ноги. Ее помог извлечь из-под снега турист-одиночка, который находился неподалеку.

Для спасательной операции на место ЧП вылетел грузинский вертолет.

Ранее в порту Невельска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время специалисты разместили боновые заграждения в акватории на юго-западе острова. Известно, что угроза экологии возникла во время распиловке старых судов.

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