Угрозы для дальнейшего распространения нефтепродуктов по акватории региона нет.

Разлив нефтепродуктов произошел в порту Невельска на Сахалине. Об этом в официальном Telegram-канале рассказали представители регионального правительства. В настоящее время специалисты разместили боновые заграждения в акватории на юго-западе Сахалина. Известно, что угроза экологии возникла во время распиловке старых судов.

Угрозы распространения нефтесодержайщей жидкости, которую сегодня обнаружили в северном ковшеморского порта Невельска, нет.Ранее при распиле старых судов произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты уже перекрыли заграждениями выход с ковша в открытое море. пресс-служба правительства региона

Место утечки нефтепродуктов обработано сорбентом. В порту работают экстренные службы и сотрудники местного природоохранного министерства.

Напомним, что морской порт в Невельске находится у берегов Татарского пролива. Он размещен на расстоянии около 100 км от Южно-Сахалинска.

Экологи собрали более 6 тонн опасных отходов за неделю.

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