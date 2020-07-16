СДСМ опережает ближайшего оппозиционного конкурента - партию ДПМНЕ.

В Северной Македонии правящая партия провозгласила победу на выборах. Социал-демократический союз экс-премьера страны Зорана Заева провозгласил победу на трехдневных парламентских выборах. Это произошло на основании предварительных данных избирательной комиссии.

Напомним, что голосование на досрочных выборах в Северной Македонии было перенесено с 12 апреля из-за пандемии коронавируса на июль.Мероприятие проходило в течение трех дней. По данным ГИК, в общей сложности отдать свой голос смогли 1 814 263 гражданина страны. В понедельник 13 июля голосовали зараженные COVID-19, 14 июля - граждане, которые находятся на дому по состоянию здоровья, заключенные и постояльцы домов престарелых, 15 июля - остальные категории.

Напомним, что в Северной Македонии 15 июля было объявлено нерабочим днем. В стране работали 3,48 тысячи избирательных участков. Явка населения достигла 50, 86 процентов. После обработки 70 процентов голосов стало известно, что с 36,8 процентами побеждает партия СДСМ. Ее крупнейший оппонент - оппозиционная ДПМНЕ идет второй с 35,9% голосов.

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Видео: Youtube/ Канал 5 Телевизија