СМИ: Трамп хочет встретиться с Путиным до президентских выборов

Для Москвы эта встреча может оказаться выгодной.

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным до президентских выборов. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на свои источники.

Отметим, выборы в Штатах назначены на 3 ноября 2020 года.

В материале издания утверждается, что речь идёт о встрече лидеров в рамках саммита "ядерной пятерки", которую ранее инициировал Путин. При этом советники Трампа предупреждают его о бесполезности данной встречи.

При этом эксперты подчёркивают, что для Москвы эта встреча может оказаться выгодной, так как РФ в её результате сможет укрепить своё международное влияние.

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