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В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре

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Огонь был открыт в городе Дарем.

В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент зафиксирован в городе Дарем. Офицер полиции подтвердил, что в здании был открыт огонь. Представитель закона отказался давать дополнительные сведения о ситуации.

Американский информационный портал WRAL рассказал, что один человек получил пулевое ранение. Сведений о состоянии здоровья пациента нет. Очевидцы в собственных Twitter-аккаунтах рассказали, что ТЦ закрыл до конца дня. Они не знают данных о предполагаемом преступнике и причинах стрельбы.

Напомним, что стрельба в торговом центре совпала с "черной пятницей. В Америке магазины традиционно устраивают скидочную акцию в последнюю неделю ноября.

В детдоме Курганской области подростков обвинили в издевательствах над малышами.

Фото и видео: NBC News
 

Теги: северная каролина, стрельба, торговый центр
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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