В детдоме Курганской области подростков обвинили в издевательствах над малышами

В отношении двух воспитанников учреждения составили протоколы по статье КоАП о нанесении побоев.

Сотрудники управления СК России и прокуратуры Курганской области проводят проверку сообщений о жестоком обращении с малолетними воспитанниками детского дома в селе Кипель Юргамышского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным ведомства, в интернете было опубликовано видео, на кадрах которого старшие воспитанники детдома курят в лицо малышу, заставляют его вдыхать дым, а также бьют по голове и в живот. Отмечается, что съемку вели сами подростки.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что в Кипельском детском доме, расположенном в Юргамышском районе Курганской области, имеются факты жестокого обращения с малолетними детьми со стороны воспитанников старшего возраста. из сообщения СУ СКР по Курганской области

В пресс-службе регионального УВМД в беседе с ТАСС сообщили, что в отношении двух 16-летних воспитанников детского дома были составлены протоколы об административном правонарушении по статье о нанесении побоев.

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Видео: ВК/Реальный Курган