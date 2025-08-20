Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали трех человек с помощью автолестницы.

В Курганской области остановилось колесо обозрения с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городе Шадринске. Из-за аварийного отключения электричества обесточился аттракцион. Находившиеся в кабинах люди оказались заблокированы на высоте 15 метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали трех человек с помощью автолестницы. Никто не пострадал.

Видео: МЧС России