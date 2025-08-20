В Курганской области остановилось колесо обозрения с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в городе Шадринске. Из-за аварийного отключения электричества обесточился аттракцион. Находившиеся в кабинах люди оказались заблокированы на высоте 15 метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали трех человек с помощью автолестницы. Никто не пострадал.
Ранее мы сообщали, что в результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все