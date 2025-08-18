Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

В результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 15 августа в поселке Лесной. Поступило сообщение о возгорании в производственном цехе на предприятии, после чего раздался взрыв. Здание полностью разрушилось.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 149 человек, 14 из них погибли. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов. Работы ведутся вместе с представителями правоохранительных органов и правительством региона.

Ранее мы сообщали, что при взрыве в Рязанской области, предварительно, погибли пять человек.

Видео: МЧС России