В результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел утром 15 августа в поселке Лесной. Поступило сообщение о возгорании в производственном цехе на предприятии, после чего раздался взрыв. Здание полностью разрушилось.
По последним данным, в результате ЧП пострадали 149 человек, 14 из них погибли. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов. Работы ведутся вместе с представителями правоохранительных органов и правительством региона.
Ранее мы сообщали, что при взрыве в Рязанской области, предварительно, погибли пять человек.
Видео: МЧС России
