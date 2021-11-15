Стрельба из свадебного кортежа во Владивостоке привлекла внимание полиции

Личности некоторых участников инцидента уже установлены.

Полицейские разыскивают причастных к стрельбе из свадебного кортежа в пригороде Владивостока. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу территориального управления МВД.

Ранее в социальных сетях был опубликован ролик, на котором несколько автомобилей передвигаются с включенными "аварийками" и препятствуют движению другого транспорта на дороге. Авторы сообщения отмечают, что из кортежа стреляли в воздух.

Очевидцы сообщили, что таким образом участники происшествия отмечали свадьбу. При этом периодически из движущихся автотранспортных средств производились выстрелы в воздух. из сообщения территориального управления МВД

В настоящее время правоохранители проверяют полученную информацию. Отмечается, что личности некоторых участников инцидента уже удалось установить. Полицейские обратились с просьбой к очевидцам предоставить им записи с видеорегистраторов.

Ранее мужчина проник в морг и повредил тела четырех умерших в Красноярском крае.

Видео: YouTube / newsvlru, Вести: Приморье. "ГТРК "Владивосток"