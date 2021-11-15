Мужчина проник в морг и повредил тела четырех умерших в Красноярском крае

Нетрезвый местный житель искал место для ночлега и решил взломать дверь в помещение морга.

В Красноярском крае мужчина проник в морг и повредил тела нескольких умерших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Курагинском районе. Нетрезвый мужчина искал места для ночлега ночью. Он взломал входную дверь в помещение морга, а затем проник внутрь. Во время своего пребывания там мужчина повредил скальпелем четыре тела умерших.

Правоохранители смогли найти и задержать взломщика в течение нескольких часов после произошедшего. Им оказался ранее не судимый местный житель 1989 года рождения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о надругательстве над телами умерших.

Ранее житель Луги зарезал сожительницу, завернул ее тело в ковер и спрятал в сарае.

Видео: МВД России