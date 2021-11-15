Мужчина проник в морг и повредил тела четырех умерших в Красноярском крае

В Красноярском крае мужчина проник в морг и повредил тела нескольких умерших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел в Курагинском районе. Нетрезвый мужчина искал места для ночлега ночью. Он взломал входную дверь в помещение морга, а затем проник внутрь. Во время своего пребывания там мужчина повредил скальпелем четыре тела умерших.
Правоохранители смогли найти и задержать взломщика в течение нескольких часов после произошедшего. Им оказался ранее не судимый местный житель 1989 года рождения.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о надругательстве над телами умерших.
Ранее житель Луги зарезал сожительницу, завернул ее тело в ковер и спрятал в сарае.
Видео: МВД России
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