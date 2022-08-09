Самую низкую цену на бензин зафиксировали в Курганской области

Самый дорогой бензин продается в Камчатском крае.

Самую низкую цену на бензин на заправках России зафиксировали в Курганской области. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в среднем литра бензина в январе 2026 года на заправках в Курганской области стоил 60,55 рубля. Это самый низкий показатель по стране. Второе место занимает Томская область, где цена составила 61,61 рубля за литр. Тройку лидеров замыкает Алтайский край, где стоимость литра бензина составляет 61,71 рубля.

В топ-10 рейтинга также вошли Челябинская (61,83 рубля), Омская (62,18), Новосибирская (62,25), Кемеровская (62,32) и Ивановская области (62,43), республика Коми (62,63) и Марий Эл (62,77). Самый дорогой бензин продается в Камчатском крае. Литр топлива оценивается в 83,42 рубля.

Ранее мы сообщали, что Россия заняла 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина.

Фото: Piter.tv