Россия заняла 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на результаты собственного исследования.

Отмечается, что на среднюю зарплату россияне могут купить 1285 литров бензина марки АИ-95. В абсолютных ценах бензин в России остается одним из самых дешевых в Европе и составляет 67,5 рубля за литр. При этом отмечается, что за прошедший год цены на бензин в стране выросли на 11,3%. Эксперты ожидают сдерживание роста стоимости топлива в 2026 году.

Лидером рейтинга стран Европы по доступности бензина стал Люксембург. Жители этой страны могут купить на свою среднюю зарплату почти три тысячи литров бензина. На втором месте идет Великобритания с показателем около 2,4 тыс. литров. Тройку лидеров замыкает Молдавия (616 литров бензина).

Ранее мы сообщали, что бензин в России подорожал на 1,2% с начала 2026 года.

