Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан"

Урагану присвоили наивысшую, пятую категорию. Ветер дует со скоростью 257 километров в час.

Пользователи Twitter опубликовали несколько видеороликов разрушительного урагана "Дориан" который угрожает всему американскому побережью. На кадрах видно, как сгибаются деревья от порывов ветра.

Урагану присвоили наивысшую, пятую категорию. Ветер дует со скоростью 257 километров в час. Также Национальный центр США по слежению за ураганами рассказал, что "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на Джорджию и Южную Каролину.

По словам президента Дональда Трамп, "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия ураганом.

Ранее в Китае супертайфун "Лекима" унес жизни 44 человек.

Видео: Twitter/ Tinker Bell; Máximo Alexander; Josh Morgerman