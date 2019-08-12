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В Китае супертайфун "Лекима" унес жизни 44 человек

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Еще 16 жителей страны считаются пропавшими без вести.

В этом сезоне на восток Китая обрушился девятый тайфун "Лекима". В результате природного явления погибли 44 человека, еще 16 жителей считаются без вести пропавшими. Об этом сообщил Штаб по борьбе с наводнениями, тайфунами и засухами.

Тайфун достиг восточного побережья в районе города Вэньлин в ночь с пятницы на субботу. Порывы ветра ночью достигали 50 метров в секунду. Прямой экономический ущерб оценивается на сумму порядка 24,2 млрд юаней ($3,4 млрд). Из опасных районов города пришлось эвакуировать более 1,2 миллиона человек.

В настоящее время эпицентр тропического шторма уже покинул пределы материка и находится в Бохайском заливе. Тайфун начал постепенно терять свою силу.

В июне текущего года у берегов Индонезии произошло землетрясение.

Видео: Instagram/ bgullac
Instagram/ vogpodcast

Теги: китай, лекима, тайфун
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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