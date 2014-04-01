В Сети появилось видео с места ограбления Лувра

Преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины.

Появились первые кадры с места ограбления музея Лувр в Париже. Видео опубликовало агентство Associated Press.

На кадрах показан подъемник, который использовали грабители для проникновения в музей. Инцидент произошел 19 октября. По данным газеты Le Parisien, трое человек в масках попали в здание Лувра на набережной Сены. С помощью спецтехники злоумышленники добрались до комнаты в галерее Аполлона на втором этаже.

Двое мужчин проникли внутрь, а третий остался снаружи. Они разбили окна, чтобы попасть в комнату. Сообщается, что преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. В число похищенного вошли колье, брошь и диадема. Грабителям удалось скрыться с места преступления.

Ранее мы сообщали, что Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро.

Видео: YouTube / Associated Press