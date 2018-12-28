Компания Apple показала на видео новую версию iOS с темной темой

Черная тема будет работать во всём интерфейсе и со всеми приложениями.

Компания Apple показала на видео новую версию операционной системы iOS 13. Помимо других фишек разработчик добавил темную тему. Об этом заявили специалисты во время ежегодной международной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC). Видеоролик появился на YouTube.

Уточняется, что черная тема будет доступна во всем интерфейсе и со всеми приложениями. Кроме дизайнерского решения, она будет экономить заряд смартфона с установленным OLED-дисплеем.

Для владельцев iPhone X и iPhone XS и других смартфонов, которые выпустят в начале осени 2019 года, будет доступна функция AlwaysOn-дисплей.

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Видео: YouTube / ConceptsiPhone