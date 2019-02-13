Видео: Ридли Скотт снял эпичную рекламу виски

Ролик будет показан во время церемонии "Оскар".

Автор таких научно-фантастических лент как "Чужой" и "Бегущий по лезвию", режиссер Ридли Скотт, снял для компании "Хеннесс" новый рекламный ролик под названием "Семь миров". Кинодел подошел к реализации своей задумки с размахом и в итоге запечатлел короткометражный фильм.

В ролике авторы показали семь различных миров, каждый из которых олицетворяет отдельные вкусовые ноты напитка. Над визуализацией идей знаменитого режиссера работали ведущие специалисты по компьютерной графике, что в итоге привело к созданию эпичной научно-фантастической ленте. Итоговый результат впечатлил настолько, что ролик будет показан во время церемонии "Оскар".

Примечательно, что в сети были опубликован не полная версия рекламы. Весь видеоряд компания "Хеннеси" опубликует у себя на сайте 24 февраля.

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Видео: Ютуб/ Hennessy