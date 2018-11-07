Вышел трейлер фильма "Вчера", где никто не помнит группу The Beatles

В фильме также снялся Эд Ширан.

На официальном Youtube-канале Universal Pictures появился трейлер комедии "Вчера". По сюжету, в фильме представлен мир, где никто не знает группу The Beatles, кроме одного музыканта-любителя. Режиссер фильма - оскароносный Дэнни Бойл ("На игле", "Миллионер из трущоб").

По сюжету, на всей планете гаснет свет и бедный музыкант Джек Малик (Химеш Пател) попадает в аварию. Когда он возвращается к жизни, понимает, что никто кроме него не знает группы The Beatles. Музыкант присваивает их песни себе и становится популярным.

В мировой прокат фильм выйдет 28 июня, в России киноленту покажут 19 сентября.

Фото и видео: Universal Pictures/Youtube