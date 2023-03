Документальный сериал про Эда Ширана выйдет накануне релиза его нового альбома

Проект выйдет в свет с 3 мая.

Американская студия Disney показала в социальных сетях трейлер документального мини-сериала об одном из самых перспективных и популярных британских исполнителей современности Эде Ширане. Официальная премьера проекта намечена на 3 мая. Он получил название Ed Sheeran: The Sum Of It All. Зрители увидят много кадров из личной кинохроники артиста, а также записи с его концертов. Сам герой истории поделится с поклонниками трудностями, с которыми ему пришлось столкнуться на творческом пути, а также о своем видении философских и бытовых вопросов.

Эд выражает свои более глубокие мысли, переоценивая жизнь и исследуя, что он думает о мире, о себе и о том, как это трудное время повлияло на него и его новую музыку. синопсис мини-сериала

Напомним, что в 2015-м году вышел в свет документальный фильм Эд Ширан: Jumpers for Goalposts. В новом проекте у артиста не дублеров, он выступает в роли самого себя. Ранее звезда появлялась в "Игре престолов", ему также досталась роль имперского штурмовика в фильме "Звездные войны. Скайуокер. Восход".

Фото и видео: YouTube / Disney Plus