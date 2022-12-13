Авторы SteamWorld Build выпустили трейлер игрового процесса

Официальной даты релиза игры нет.

Авторы новой компьютерной градостроительной игры SteamWorld Build из компании Thunderful Publishing выпустили трейлер игрового процесса. Известно, что демонстрация приурочена к мартовскому событию The MIX Showcase. В ролике пользователи увидели фрагменты зачистки и освоения подземелий, в которых шахтёрам требуется добывать ресурсы. Однако против данного плана выступят враги - монстры, которые скрываются в этих подземельях. По сюжету героям популярной серии предстоит помогать паровым роботам полететь в космическое пространство. Они пытаются отправиться туда для спасения от надвигающейся угрозы. Для выполнения задания им необходимо получить древние технологии и большое количество запасов с планеты. На текущий момент официальной даты релиза игры все еще нет. Известно, что она выйдет в свет в 2023 году. Для желающих на онлайн-стриминге Steam доступна бесплатная демоверсия.

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Фото и видео: YouTube / IGN