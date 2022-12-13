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Blizzard выпустила свежий геймплейный трейлер открытого бета-теста Diablo 4

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Позже игроки получат доступ к открытому бета-тестированию.

Создатели компьютерной игры решили напомнить пользователям о том, что с 17 марта стартовал бета-тест Diablo 4, доступный только для тех игроков, которые оформили предзаказ. Позже игроков ожидает открытый бета-тест, в котором участие смогут принять все желающие пользователи. Доступ к нему будет открыт с 24 по 27 марта. Ранее авторы проекта опубликовали в социальных сетях геймплейный ролик с доступным контентом. В частности, там продемонстрировано появление известного босса серии - Мясника. Геймеры получат возможность прокачать своего персонажа до 20-го уровня, за что будут награждены собственным питомцем.

Напомним, что официальный релиз Diablo 4 должен состояться 6 июня 2023 года. На текущий момент авторы не располагают планам по добавлению игры в сервис Game Pass, несмотря на все слухи о якобы происходящем слиянии компаний Microsoft и Activision Blizzard. В одним из последних видео разработчики показали то, как сами проходят подземелье на платформе консоли.

В сети появились сравнения Diablo 4 на всех актуальных платформах.

Фото и видео: YouTube / Diablo

Теги: blizzard, diablo 4, бета-тест, геймплей, компьютерная игра
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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