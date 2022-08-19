  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:28
44
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Сети появилось новое видео со скандальной вечеринки с премьером Финляндии Марин

0 0

Судя по кадрам, политик танцует с несколькими мужчинами в клубе.

Пользователи увидели новый ролик, снятый на вечеринке с участием премьер-министра Финляндии Санны Марин. На кадрах видно, как политик танцует с несколькими мужчинами в клубе.

Многие осуждающе отметили, что Марин явно находится в нетрезвом виде. У одного из спутников политик сидела на коленях. Напомним, что ранее по Сети распространилось видео с вечеринки, в которой Марин принимала участие. Утверждается, что обе видеозаписи сняты в один день. 

Первый раз скандал спровоцировал тот факт, что премьер танцевала и веселилась в компании приятелей. Некоторые зрители услышали, как на заднем фоне якобы кто-то из участников мероприятия говорил о кокаине. Тем не менее, сама Марин не увидела в ролике ничего предосудительного.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: вечеринка, санна марин, скандал, финляндия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Видео,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии