Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала видео с вечеринки с её участием

Чиновница опровергла слухи о том, что употребляла наркотики.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала ставшее в социальных сетях скандальным видео с вечеринки. Ранее по Интернету распространился ролик, в котором участие принимала местная чиновница. Зрители услышали, как на заднем фоне якобы кто-то из участников мероприятия говорил о кокаине. В кадре же видно, как Марин танцует, выпивает и веселится в компании своих знакомых. Многие граждане страны сочли такой отдых главы правительства неприемлимым, особенно в таком положении, в котором сейчас находится Финляндия.

Санна Марин в эфире телекомпании Yle заявила о том, что не видит ничего предосудительного в опубликованных видеозаписях из социальных сетей. Она напомнила, что должности в правительстве занимают обычные люди, которые ведут обычную жизнь. При этом она уточнила, что не употребляла запрещенные вещества, а пила только легкий алкоголь.

У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста. Сожалею, что эти видео стали достоянием общественности. Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Премьер Финляндии сообщила о серьезном отношении к озабоченности Анкары.

Фото и видео: Twitter / @dailyaz1