Премьер Финляндии сообщила о серьезном отношении к озабоченности Анкары

Премьер-министр Финляндии сообщила о серьезном отношении к озабоченности Анкары по поводу вступления северного государства в НАТО. Соответствующее заявление Санна Марин сделал в ходе общения с европейскими журналистами, выступая по завершению первого дня саммита Евросоюза, который проводится в Брюсселе. Чиновница пояснила, что Хельсинки готовы к диалогу с турецкой стороной по урегулированию возникших противоречий.
Турция выдвинула ряд вопросов. Конечно, мы относимся к этому серьезно. Мы хотели бы прояснить возможные недопонимания, внести поправки, если речь идет о нашем законодательстве.
Санна Марин, премьер Финляндии
Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили 18 мая генеральному секретарю Североатлантического военного альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в состав блока. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит прием в НАТО двух северных стран.
Брюссель направит в ЕП предложение о вступлении Хорватии в Шенген.
Фото и видео: European Commission
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