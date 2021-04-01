Премьер Финляндии сообщила о серьезном отношении к озабоченности Анкары

Санна Марин призвала найти взаимопонимание по разногласиям с Турцией.

Премьер-министр Финляндии сообщила о серьезном отношении к озабоченности Анкары по поводу вступления северного государства в НАТО. Соответствующее заявление Санна Марин сделал в ходе общения с европейскими журналистами, выступая по завершению первого дня саммита Евросоюза, который проводится в Брюсселе. Чиновница пояснила, что Хельсинки готовы к диалогу с турецкой стороной по урегулированию возникших противоречий.

Турция выдвинула ряд вопросов. Конечно, мы относимся к этому серьезно. Мы хотели бы прояснить возможные недопонимания, внести поправки, если речь идет о нашем законодательстве. Санна Марин, премьер Финляндии

Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили 18 мая генеральному секретарю Североатлантического военного альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в состав блока. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит прием в НАТО двух северных стран.

Брюссель направит в ЕП предложение о вступлении Хорватии в Шенген.

Фото и видео: European Commission