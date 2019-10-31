Брюссель направит в ЕП предложение о вступлении Хорватии в Шенген

Брюссель направит в ЕП предложение о вступлении Хорватии в Шенгенское пространство на следующей неделе. Соответствующее заявление сделал в рамках пленарного заседания в Европейском парламенте премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович
На следующей неделе Совет ЕС направит официальное предложение о вступлении Хорватии в Шенген в Европейский парламент.
Андрей Пленкович, премьер Хорватии
Глава местного правительства выразил надежду на то, что Европарламент оперативно проголосует по данному вопросу для того, чтобы уже осенью 2022 года окончательное решение в период чешского председательства в Совете ЕС было принято.
Хорватия поддерживает вступление Финляндии в НАТО.
Фото и видео: YouTube / European Parliament
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