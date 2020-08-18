Хорватия поддерживает вступление Финляндии в НАТО. Соответствующее заявление сделал Андрей Пленкович в рамках пресс-конференции, созванной по завершению встречи в Загребе между главой местного правительства и премьер-министром Финляндии Санной Марин. Чиновники заметил, что страна твердо согласна с курсом Хельсинки по вступлению в состав Североатлантического военного блока и дальнейшей интеграции. Андрей Пленкович уточнил, что говорит об официальной позиции правительства и парламентского большинства.
Мы поддерживаем амбиции Финляндии и считаем, что если это выбор страны, нашего партнера в ЕС, то мы должны уважать и поддерживать этот выбор.
Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии
Глава хорватского правительства заметил, что членство в НАТО представляет из себя "зонтик безопасности", в котором заинтересованы Финляндия и Швеция.
Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах.
Фото и видео: YouTube / HINA multimedija
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