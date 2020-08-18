Андрей Пленкович рассказал о том, что Хельсинки хочет выбрать "зонтик безопасности".

Хорватия поддерживает вступление Финляндии в НАТО. Соответствующее заявление сделал Андрей Пленкович в рамках пресс-конференции, созванной по завершению встречи в Загребе между главой местного правительства и премьер-министром Финляндии Санной Марин. Чиновники заметил, что страна твердо согласна с курсом Хельсинки по вступлению в состав Североатлантического военного блока и дальнейшей интеграции. Андрей Пленкович уточнил, что говорит об официальной позиции правительства и парламентского большинства.

Мы поддерживаем амбиции Финляндии и считаем, что если это выбор страны, нашего партнера в ЕС, то мы должны уважать и поддерживать этот выбор. Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии

Глава хорватского правительства заметил, что членство в НАТО представляет из себя "зонтик безопасности", в котором заинтересованы Финляндия и Швеция.

Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах.

Фото и видео: YouTube / HINA multimedija