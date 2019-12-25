Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах

Саули Ниинисте рассказал, что страна не добилась особого прогресса на встрече с Турцией.

Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября текущего года из-за позиции Турции. Соответствующее заявление сделал во время пресс-конференции с журналистами президент страны Саули Ниинисте, выступая на совместном мероприятии с лидером Европейского парламента Робертой Метсолой в Хельсинки. Иностранка прибыла туда с рабочим визитом.

Мы не добились особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем вступить в альянс до сентября. Саули Ниинисте, президент Финляндии

Напомним, что Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому военному альянсу из-за начала проведения российской специальной операции на Украине. Страны передали заявку на вступление в блок еще 18 мая. Турция заблокировала процесс ее рассмотрения из-за разногласий в политических вопросах.

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Фото и видео: European Commission