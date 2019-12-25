Европарламент: статус кандидата в ЕС нужен Украине как символ надежды

По мнению председателя Европейского парламента Роберты Метсолы, Евросоюз должен предоставить Украине статус кандидата на вступление в состав регионального содружества в качестве "символа надежды". Специалист надеется на то, что данный знак поможет поддержать дух местного населения. Однако для реального вступления страны в состав Евросоюза Киеву предстоит "еще сделать очень много шагов". Таким мнением политик поделилась в рамках своего рабочего визита в Хельсинки.
Я наблюдаю с осторожным оптимизмом формирующийся консенсус в Европарламенте и Европейском совете по предоставлении статуса кандидата Украине. У каждой страны свой путь.
Роберта Метсола, глава ЕП
По мнению евродепутата, символ надежды для украинских граждан должен находиться на высоком уровне. Метсола уверена в том, что это сейчас необходимо сделать в рамках ЕС.
Европарламент: ЕС не должен принимать перемирие на Украине любой ценой.
Фото и видео: European Commission
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