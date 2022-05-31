Европарламент: ЕС не должен принимать перемирие на Украине любой ценой

Роберта Метсола рассказала о том, посему Евросоюз не говорит в документах о призывах к миру по Украине.

В Европарламенте заявили, что Евросоюз не должен принимать перемирие на Украине любой ценой. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделала глава ЕП Роберта Метсола, выступая во время прибытия на первый день саммита ЕС в Брюсселе. Она ответила на вопрос прессы о том, почему итоговый проект заключительного документа по давлению на Россию от европейских лидеров не содержит призыва к перемирию.

Смотря, что мы имеем в виду под словом перемирие. Если, например, цена перемирия - территория Украины, то я думаю, что мы не должны принимать это. Это не мир любой ценой. Роберта Метсола, глава Европарламента

Напомним, что внеочередной саммит глав государств и правительств 27 стран Евросоюза по Украине запланирован 30-31 мая в Брюсселе. Европейские лидеры пытаются согласовать шестой пакет ограничений в отношении Москвы. В перечень вопросов входит энергетическое эмбарго, а также продовольственный кризис и поддержка Украины.

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Фото и видео: European Commission

