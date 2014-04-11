НАТо изучают дополнительные возможности по поддержке стран в восточной части Европы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил увеличение поддержки Грузии и Молдавии. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в рамках брифинга, проводимого в Брюсселе совместно с лидером Европарламента Робертой Метсолой. Эксперт считает важным и правильным помогать этим странам как на практике, так и в политических аспектах в связи с ситуацией, которая фиксируется на Украине.

Вторжение на Украину показало НАТО важность оказывать политическую и практическую поддержку странам в Европе, которые не являются членами ни НАТО, ни ЕС. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперты из Североатлантического военного блока сейчас изучают, что можно сделать дополнительно для международных партнеров на Восточном фланге Европы. Роберта Метсола подчеркнула, что ЕП поддерживает инициативы Грузии и Молдавии о присоединении к Евросоюзу. Президент Майя Санду приглашена выступить перед европейскими депутатами на пленарной сессии ЕП. Мероприятие запланировано в Страсбурге на 2 мая.

Столтенберг пообещал обеспечить безопасность Швеции и Финляндии.

Фото и видео: European Commission