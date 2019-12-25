Появилось фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека

Обмен костюмами планировался в одном из эпизодов фильма "Мстители 3: Война бесконечности".

В сеть слили фотографию Доктора Стрэнджа в костюме Железного человека. Персонаж, которого исполняет Бенедикт Камбербэтч, должен был облачиться в броню Тони Старка в одном из эпизодов фильма "Мстители 3: Война бесконечности".

Художник Фил Сандерс рассказал, что обмен костюмами был один из первоначальных вариантов сценария, однако этот сюжетный ход так и не дошел до финальной версии. При этом фанаты киновселенной Marvel не исключают, что в будущих проектах все-таки можно будет увидеть Доктора Стрэнджа в броне Железного человека.

Напомним, фильм "Мстители 3: Война бесконечности" стал одним из самых кассовых за всю историю кино. Мировые сборы этого кинокомикса превысили два миллиарда долларов. Картина возглавила список самых обсуждаемых фильмов 2018 года и стала лидером по числу запросов в поисковике Google.

Ранее мы писали, что "Мстители. Финал" возглавили список самых прибыльных фильмов 2019 года.

Фото: Twitter / ComicBook.com