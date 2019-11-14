В Сети опубликовали фото складного смартфона Motorola Razr 2

Первое фото появилось в китайской социальной сети Weibo.

В сети появилась информация, что производитель готов представить второе поколение смартфона со складным дисплеем – Moto Razr 2 (2020). По крайней мере, об этом свидетельствуют недавние утечки.

Первое фото появилось в китайской социальной сети Weibo. Аппарат представлен в полностью закрытом и открытом виде. Многих интересует, какие новшества появятся в этом смартфоне. Судя по дизайну, новых особенной не предвидится, лишь можно заметить новое расположение вспышки для камеры и отсутствие в нижней части дактилоскопического сканера.

Из других утечек данных известно, что смартфон будет поддерживать сети 5G, он оснащен батареей на 2 900 мА/ч. Эксперты предполагают, что ценник на Moto Razr 2 вряд ли перешагнет отметку в 1,5 тысячи долларов.

Ранее Motorola привезла в РФ новейший флагманский смартфон.

Фото: Weibo