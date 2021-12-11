В Китае модель выходит 21 декабря.

Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Moto Edge S30. Этот телефон создан на базе платформы Snapdragon 888 Plus. Техника получила от производителя 6,8-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD+ (2400 х 1080 пикселей, поддержка HDR10+). При этом частота кадров - 144 Гц.

Фронтальная камера гаджета способна снимать на 16 МП. На другой стороне панели находится тройная камера. Она оснащена специальными датчиками на 108 МП, 13 МП (речь идет о широкоугольном угле обзора на 120 градусов), а также камере 2 МП с сенсором глубины.

Объем оперативной памяти колеблется от 6 до 8 ГБ в зависимости от приобретенной конфигурации. Накопитель вмещает в себя 128 или 256 ГБ данных. Разработчики решили оборудовать смартфон оперативной системой Android 11 с надстройкой My UI 2.0. Объем аккумулятора имеет емкость 5000 мАч. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки. Корпус смартфона защищен от воды согласно стандарту IP52.

Масса технологической новинки составляет 202 грамма. Купить базовую модель пользователь может за 315 долларов. А флагманская версия обойдется в 410 долларов.

Motorola представила новый смартфон Edge S.

Фото: Motorola

Видео YouTube / gizmochina

