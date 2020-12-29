Motorola представила новый смартфон Edge S

Модель вышла в Китае в трех комплектациях.

Компания Motorola представила новый смартфон Motorola Edge S для рынка Китая.

Модель оснащена LCD-экраном диагональю 6,7 дюйма с поддержкой FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Работу Edge S поддерживает процессор Snapdragon 870.

Основная камера получила главный модуль на 64 Мп и три дополнительных датчика. Фронтальная камера оснащена двумя объективами на 16 и 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт. В качестве операционной системы выступает Android 11.

Motorola Edge S доступен в трех комплектациях: 6/128 ГБ (310 долларов), 8/128 ГБ (371 доллар) и 8/256 ГБ (433 доллара).

Ранее эксперты рассказали, как не поцарапать экран смартфона.

Видео: YouTube / Motorola