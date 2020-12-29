Эксперты рассказали, как не поцарапать экран смартфона

Экран легко поцарапать, если класть смартфон неправильно.

Эксперты дали несколько советов по поводу того, как не поцарапать экран смартфона. Об этом сообщило РИА Новости.

Изначально экраны мобильных телефонов имели пластиковое покрытие. Ситуация изменилась в 2007 году, когда на рынок вышел первый iPhone с емкостным дисплеем. И каждое новое поколение смартфонов получает все более улучшенные стекла и защиту от механических повреждений.

Многие принимают характерные отметки на экране за царапины. На деле же, со временем на смартфоне просто стирается "нежное" олеофобное покрытие. Оно необходимо, чтобы пальцы пользователя легко скользили, а отпечатки без труда отмывались.

Экран легко поцарапать, если класть смартфон неправильно. В составе пыли имеются мелкие фракции песка, которые деформируют стекло. Также экран царапается при нахождении в сумке или грязных карманах одежды. Повредить стекло могут даже надетые на руку часы или украшения.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, нужно научиться класть смартфон на заднюю панель, а также наклеить на экран защитную пленку или закаленное стекло.

Ранее в Роскачестве назвали случаи, когда опасно заряжать мобильный телефон.

Фото: pixabay