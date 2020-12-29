В Роскачестве назвали случаи, когда опасно заряжать мобильный телефон

Специалист также посоветовал, что нужно сделать в первую очередь, если телефон начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше.

Если вы заметили, что батарея смартфона вздулась, ни в коем случае его нельзя заряжать. Также нельзя подключать гаджет к зарядному устройству, если телефон лежал под прямыми палящими лучами или он мокрый. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Специалист также посоветовал, что нужно сделать в первую очередь, если телефон начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше. Для начала нужно в настройках посмотреть статистику потребляемой энергии. Возможно, что телефон стал меньше держать заряд и-за какой программы.

Если же причина все-таки в батарее, скорее всего, дело в износе или повреждении аккумулятора, телефон роняли или очень долго им пользовались. Также к проблемам может привести использование "неродной зарядки".

Эксперт не советовал продолжать эксплуатировать батарею, которая неисправна, не стоит — она может вздуться и взорваться.

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