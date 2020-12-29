Эксперт рассказал об опасности сна с телефоном под подушкой

Специалист отметил, что за час до сна нужно переставать пользоваться гаджетами.

Если вы на несколько часов в день будете класть телефон под голову, то электромагнитные волны, пусть и через подушку, могут негативно влиять на работу мозга в долгосрочной перспективе. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

Специалист отметил, что за час до сна нужно переставать пользоваться гаджетами. Это негативно сказывается на качестве сна: тяжело уснуть, частые ночные пробуждения.

Если включенный телефон лежит всю ночь под подушкой, это может привести к нарушению сна и появлению тревожности, отметил врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В.В. Виноградова Петр Соков.

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