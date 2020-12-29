Эксперт назвал способы заблокировать навязчивые рекламные звонки

Например, можно установить специальные приложения, которые оповещают о звонках с потенциальной рекламой.

Если номер телефона однажды попал в базу спамеров, скорее всего, избавиться от их звонков полностью не удастся, так как база может переходить из рук в руки или из компании в компанию. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Николай Антипов.

Например, человек мог совершить покупку у менеджера, а он при смене работы прихватил клиентскую базу. Поэтому вам могут звонить уже из другой компании. Но навязчивые звонки можно ограничить.

Например, можно установить специальные приложения, которые оповещают о звонках с потенциальной рекламой или мошенниках. Также можно арендовать виртуальный номер, которые будет использоваться только при совершении покупок в интернете и для регистрации в программах лояльности.

Антипов отметил, что на навязчивые рекламные звонки можно пожаловаться оператору услуг связи. Оператор предлагает услуги фильтрации спам-звонков и SMS.

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