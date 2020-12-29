Специалист научил россиян восстанавливать удаленные фотографии на смартфоне

Есть несколько способов, в том числе примитивных.

В большинстве случаев восстановить удаленную фотографию с телефона не представляет большого труда. Об этом агентству "Прайм" рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Фотографии хранятся в разделе "Галерея". У приложения есть корзина, в которой снимки хранятся до двух месяцев. Восстановить фото из корзины не составит труда.

Второй способ связан с Интернетом. Даже при смене телефона, но при использовании одной учетной записи, снимки будут храниться в облаке. Так что удаленную с телефона фотографию можно найти именно там. Но если снимок нужно удалить совсем, то при удалении с телефона его нужно удалять и из облачного хранилища.

Способ третий потребует некоторых навыков. Если снимки хранились не на внутренней, а на внешней памяти телефона, то при его поломке нужно просто вытащить карту, подключить ее к компьютеру и перекинуть фотографии. Также, пользуясь правами разработчика, можно подключить внутреннюю память телефона к компьютеру правильным образом, настроить это подключение и провести поиск содержимого.

Ранее эксперт рассказал о неочевидных признаках взлома телефона.

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