Эксперт рассказал о неочевидных признаках взлома телефона

Взлом чаще всего осуществляется через скрытую установку вредоносного программного обеспечения.

Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал о неочевидных признаках взлома телефона. Говорить о взломе можно в том случае, если устройство начало медленнее работать, быстро разряжается аккумулятор или "виснет" система. Об этом пишет агентство "Прайм".

По словам эксперта, взлом чаще всего осуществляется через скрытую установку вредоносного программного обеспечения. Такое ПО попадает на телефон через интернет или проводное подключение к чужому компьютеру.

Какое-то время телефон может и вовсе не подавать никаких признаков взлома. Единственным сигналом будут оповещения о противоправных действиях от различных приложений, банков и социальных сетей. Со временем начинаются перебои в работе гаджета.

Для защиты своего устройства от взлома производители советуют устанавливать только приложения из проверенных источников, не подключаться к незнакомым компьютерам. Если есть опасения, что ваш телефон взломан, следует обратиться по горячей линии к производителю или продавцу устройства.

Ранее специалист назвал причины появления помех во время телефонного разговора.

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