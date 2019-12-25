Специалист назвал причины появления помех во время телефонного разговора

Эхо во время разговора может быть вызвано несколькими причинами.

Помехи во время телефонного разговора в случае традиционной связи, как правило, бывают вызваны самим телефоном. Об этом агентству "Прайм" рассказал партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Эхо во время разговора может быть вызвано несколькими причинами. Если разговор идет по традиционной связи, то эхо вызывается самим телефоном. Так называемое шумоподавление входит в рассинхронизацию и микрофон одного из устройств начинает примешивать входящий звук самого телефона в разговор.

Но чаще всего эхо возникает при звонках по Интернету. В этом случае звук разделяется на цифровые пакеты и маршрутизируется через интернет. Потом происходит коммутация пакетов и их сборка на принимающем устройстве. Из-за того, что пакеты теряются, путаются или приходят с задержкой, может наблюдаться эхо. Слышать его могут обе стороны.

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