Россиянам перечислили способы кражи личных данных с помощью SIM-карты

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалист советует прислушиваться к рекомендациям операторов и регулярно обновлять прошивку и программы на своем гаджете.

В случае утери SIM-карты злоумышленники могут получить доступ ко всем данным, которые хранятся на ней, ведь обойти защиту в виде пин-кода – вполне реальная задача. Об этом рассказал партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов в разговоре с агентством "Прайм".

Если вы потеряли SIM-карту, как можно скорее свяжитесь с оператором и попросите ее заблокировать. Еще возможна мошенническая подмена карты. Это когда мошенник звонить оператору, говорит об утере SIM, отвечает на контрольные вопросы, которые смог найти в социальной сети. Старую карту отключают, а он получает новую с доступом ко всей информации, которая приходит на этот номер. Эксперт советует не сохранять никакие личные данные в социальных сетях.

Еще одним способом кражи данных с SIM-карты является получение дистанционного доступа – в 2019 году была обнаружена новая уязвимость- Simjacker. На устройство отправляется смс-сообщение с техническим кодом, после открытия сообщения хакер получает доступ к звонкам, сообщениям и даже локации.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалист советует прислушиваться к рекомендациям операторов и регулярно обновлять прошивку и программы на своем гаджете.

Ранее эксперт рассказал, как определить прослушку смартфона.

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