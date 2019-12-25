Эксперт рассказал, как определить прослушку смартфона

Дмитрий Курамин уточнил, что на данный момент нет какой-то универсальной методики, которая укажет на прослушивание телефона.

Резкое увеличение потребления трафика и заряда батареи, а также отсутствие шифрования данных при работе с сетью могут быть признаками того, что телефон прослушивается. Об этом агентству "Прайм" сообщил эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин.

Он советовал периодически смотреть, как телефон работает с сетью. На сегодняшний день все крупные операторы связи используют шифрование при передаче данных. Если смартфон выдает сообщение о том, что сеть не использует шифрование, это повод насторожиться.

Курамин добавил, что существует атака на гаджет с подменой базовой станции. Чтобы предотвратить это, нужно установить приложение, которое сверяет идентификаторы базовых станций, с которыми работает телефон, со списком, предоставляемым сотовыми операторами. Также специалист советовал для защиты гаджета от троянских вирусов установить себе антивирус.

Дмитрий Курамин уточнил, что на данный момент нет какой-то универсальной методики, которая укажет на прослушивание телефона. Но чтобы минимизировать риски нужно регулярно обновлять антивирусные программы.

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