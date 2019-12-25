Невролог объяснила, почему опасно спать рядом со смартфоном

К электромагнитным радиочастотным полям наиболее чувствительным дети, беременные, люди с заболеваниями иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем

Врач-невролог "СМ-Клиника" Мария Игнатова рассказала агентству "Прайм", почему вредно спать рядом с гаджетами и какие проблемы со здоровьем могут появиться у тех, кто не выпускает смартфон из рук.

Специалист отметила, что по некоторым исследованиям, радиочастотное излучение от смартфонов увеличивает риск развития онкологии, бесплодия, психических и невралгических расстройств.

При этом к электромагнитным радиочастотным полям наиболее чувствительным дети, беременные, люди с заболеваниями иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем. Медик в это же время отметила, что нет достоверных данных о негативном влиянии смартфона на человека.

Во время сна Мария Игнатова советовала класть телефон минимум на два метра от кровати и не заряжать его ночью.

Ранее в Роскачестве назвали мифом вред смартфона во время сна.

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