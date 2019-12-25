Невролог объяснила, почему опасно спать рядом со смартфоном

Врач-невролог "СМ-Клиника" Мария Игнатова рассказала агентству "Прайм", почему вредно спать рядом с гаджетами и какие проблемы со здоровьем могут появиться у тех, кто не выпускает смартфон из рук.
Специалист отметила, что по некоторым исследованиям, радиочастотное излучение от смартфонов увеличивает риск развития онкологии, бесплодия, психических и невралгических расстройств.
При этом к электромагнитным радиочастотным полям наиболее чувствительным дети, беременные, люди с заболеваниями иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем. Медик в это же время отметила, что нет достоверных данных о негативном влиянии смартфона на человека.
Во время сна Мария Игнатова советовала класть телефон минимум на два метра от кровати и не заряжать его ночью.
Ранее в Роскачестве назвали мифом вред смартфона во время сна.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.