В Роскачестве развеяли миф о вреде смартфона во время сна

Специалист отметил, что наукой на данный момент не доказано, что излучение от смартфона как-то ощутимо влияет на организм.

Привычка держать смартфон всегда под рукой настолько плотно вошла в нашу жизнь, что люди кладут его рядом с собой даже перед сном. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, можно ли так делать.

Специалист отметил, что наукой на данный момент не доказано, что излучение от смартфона как-то ощутимо влияет на организм. В заключении ВОЗ 2014 года говорится о том, что за 20 лет исследования не было найдено корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием гаджетов.

При этом Сергей Кузьменко отметил, что вредно долго смотреть в экран перед сном, уже лежа в кровати. Это вредно для зрения, нарушает сон. Самый оптимальный вариант, перестать пользоваться смартфоном за час до сна.

Также специалист посоветовал не оставлять гаджет на зарядке всю ночь, потому что это сокращает срок службы аккумулятора.

Названы приложения, которые замедляют работу смартфона.

Фото: pixabay