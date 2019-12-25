Названы приложения, которые замедляют работу смартфона

По большей степени от этого страдают старые или не очень мощные смартфоны.

Ощутимо замедлить современный смартфон довольно сложно, если речь не идет о бюджетных решениях или аппаратах старше 3-4 лет. Пользователи новых смартфонов скорее всего не заметят замедления работы из-за каких-то программ. Но есть и тяжелые программы, которые могут сократить время автономной работы гаджета. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Специалист не рекомендовал пользоваться встроенными веб-браузерами от производителя. Лучше скачать те же привычные Chrome, Firefox. Старые смартфоны могут затормаживать Facebook, YouTube, Instagram.

Но чаще всего на работу гаджетов влияют системные процессы: синхронизация фотографий, автоматическое обновление приложений, фоновое обучение искусственного интеллекта помощника.

Чтобы узнать, что на данный момент сильнее всего замедляет работу смартфона, нужно зайти в раздел "Аккумулятор", там будет статистика по потреблению энергии той или иной программой.

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